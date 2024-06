Inghilterra-Bosnia oggi in tv | canale orario e streaming amichevole pre-Euro 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 3 giugno 2024) Alle 20:45 di, lunedì 3 giugno,scenderanno in campo in occasione di un’di preparazione verso, torneo continentale che vedrà protagonista la nazionale di Gareth Southgate, inserita nel girone C in compagnia di Slovenia, Danimarca e Serbia. Un gruppo tutt’altro che agevole per Harry Kane e compagni che vogliono risposte incoraggianti a pochi giorni dall’inizio della competizione Uefa. Non ci saranno Bukayo Saka e John Stones in questo match, con Kieran Trippier che indosserà la fascia da capitano a partire dal 1?. Nella sua carriera da Ct, Southgate ha raggiunto una finalepea, i quarti di finale e la semifinale di Coppa del Mondo. Adesso spera di vincere il trofeo in quella che è la sua quarta partecipazione ad un torneo internazionale.