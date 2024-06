Delusione Vis Persiceto Ma l’anno è da incorniciare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 3 giugno 2024) Vignola 89 Vis78 Vignola: Cavani 3, R. Torricelli 21, Nardini, Besozzi 12, Bussoli 6, Miani 2, Cavallari 6, Cappelli 19, Fossali 12, F. Torricelli, Cavazzoli 5, Betti 3. All. Landini. Vis: Sighinolfi, Patrese 9, Benuzzi 2, Palmieri, Galvan 14, Francia 10, Ramini 14, Ferrari, Andreoli, Mazza 7, Rando 13, Pedretti 5. All. Sacchetti. Arbitri: Conte e Kica. Note: parziali 30-17; 42-36; 60-54 Sarà dunque serie C per Vignola, che fa sua la finale del girone ‘Emilia’ di Divisione Regionale 1 contro la Vise conquista così il quinto campionato italiano. Per i biancoblù di coach Sacchetti una stagione da riporre in cornice: 23 vittorie e 12 sconfitte. Clima a cento gradi sugli spalti del gremitissimo palasport di Savignano sul Panaro, con grande prevalenza dei vignolesi e lo spicchio della storica tifoseria Roboris sul lato persicetano.