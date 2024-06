Le Stelle di Branko ecco le previsioni di lunedì 3 giugno

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 3 giugno 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di. Ariete Come eravamo. I nativi “anta” ricordano con nostalgia il tempo dei primi baci, le corse lungo il mare o il fiume, le lucciole amorose che rischiaravano le notti di… anche questoè il tempo delle passioni, Marte e Venere sono ancora con voi, Giove propizia nuovi incontri, situazione stimolante anche per l'attività, ma il vostro jolly lo tirerete fuori giovedì, Luna nuova in Gemelli, ideale per dare assalto al successo. Toro "L'acqua dirovina tutto”. Tanti proverbi mettono in guardia dalla troppa acqua in un mese in cui matura la frutta e si fa alto il grano, ma questa ultima Luna di primavera nel segno è come un'acqua benefica per i guadagni.