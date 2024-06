Il fiorentino capovoga del quattro senza azzurro under 19 Paoli si concede il bis E’ campione d’Europa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Vincere in competizioni di alto livello è sempre difficile, ripetersi riesce solo agli atleti di talento. Come ilGiovanni, 17 anni, atleta della Canottieri Firenze, che adelha conquistato ieri a Kruszwica (Polonia) per il secondo anno consecutivo il titolo di19. Un risultato straordinario da condividere con i tre compagni di barca, tutti della Canottieri Lario Sinigaglia di Como, con in quali ha dominato sia in batteria che in finale superando, nell’ordine, Romania, Repubblica Ceca, Austria, Serbia e Grecia. A dare ancora più valore alla doppia impresa del vogatore gigliato c’è il fatto che rispetto a quello dello scorso anno questo equipaggio era per tre quarti nuovo.