Ecco perchè il Napoli ha scelto Antonio Conte

(Di lunedì 3 giugno 2024) Ilhacome nuovo allenatore con l’obiettivo di tornare a vincere.le ragioni della scelta dell’ex Tottenham. Ilha deciso di puntare super riportare la squadra ai vertici del calcio italiano. Dopo un’ultima stagione travagliata, con tre allenatori alternati in panchina, il presidente De Laurentiis hal’ex tecnico di Juventus e Tottenham per guidare il nuovo ciclo vincente.ilhaLa priorità diera tornare ad allenare in Serie A dopo l’esperienza in Premier League con il Tottenham. Quando a marzo ha risolto consensualmente il rapporto con gli Spurs, ha valutato proposte solo dal campionato italiano, nonostante i rumors su Juventus e Milan. Ilè stato l’unico club a portare avanti i contatti fino in fondo, arrivando a un accordo triennale confino al giugno 2027.