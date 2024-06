Tegoleto un’impresa da Promozione Segna Beoni al 92’ e scatena la festa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 3 giugno 2024)2 donoratico 1: De Marco, Romanelli, Seri, Moretti, Poggesi, Undini, Bonci, Scichilone, Lazzeroni, Franchi, Palazzini. All Bracciali DONORATICO: Marrucci, Del Soldato, Grosso, Malasoma, Di batte, Pieroni, La Bella, Bimbi, Fondelli, Berretti, Taddei. All. Marchetti Arbitro: Boeddu di Prato (Cerino-Lazzareschi) Reti: 77’ Bonci, 80’ Del Soldato, 92’SAN MINIATO BASSO – Vince a tempo scaduto e ha un piede e mezzo nel campionato di. Ilringrazia la punizione dia tempo scaduto e accede al triangolare di finale con Forte dei Marmi 2015 e Ginestra Fiorentina. Partita di intense emozioni quella giocata a San Miniato Basso con il Donoratico. Dopo un primo tempo in cui i livornesi sembravano prendere il sopravvento, nella ripresa ilha preso il mano il pallino del gioco con molte occasioni sprecate tra sfortune e imprecisione.