Fonte : 2anews di 3 giu 2024

Online il videoclip di Black Nirvana, nuovo singolo dell’artista che annuncia l'”Elodie The Stadium Show”Oltre all’uscita del suo nuovo singolo Black Nirvana, in radio e sulle piattaforme streaming, Elodie annuncia l'”Elodie The Stadium Show“, due appuntamenti in programma l’8 giugno 2025 allo Stadio San Siro a Milano e il 12 giugno 2025 allo Stadio.

Elodie in concerto allo Stadio Maradona di Napoli