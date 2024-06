Fonte : windows8.myblog di 3 giu 2024

Toys For Bob Conferma un Nuovo Gioco per Microsoft Xbox Il sviluppatore di giochi Toys For Bob ha confermato le notizie precedenti riguardo un accordo con Microsoft per la realizzazione di un nuovo gioco per l’etichetta di pubblicazione Xbox.

