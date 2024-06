Biliardo i titoli provinciali Successo al ’Quadrifoglio’

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Nella serata di venerdì si sono concluse le varie competizioni di, al centro sociale ‘Quadrifoglio’ di Pontelagoscuro, per il campionato provinciale Uisp. Si è trattato complessivamente di quaranta giorni di attività intense, con molte gare che hanno visto affrontarsi in centinaia i giocatori di Ferrara e provincia. Gara singola ‘Memorial Marco’ vinta da Ebrisid Qorri del Paolo Cento, gara a coppie ‘Memorial Maurizio Bottoni’ vinta da Filippo Buriani Finessi del Dogato-Cona, gara over60 vinta da Michele Lugli del Dogato. Altriquelli della gara provinciale a 5 giocatori è stata vinta dal Paolo Cento per serie A1, mentre Rinascita San Martino per A2, infine, Cona 6 per il trofeo Estense. Spazio anche al campionato a squadre Città di Ferrara, vittorie per Paolo Cento per A1, Sole Rosso2 per A2 e bar Fusetti Oca Marina per premio Estense.