Comandante in blu-ray | la recensione | che emozioni con Pierfrancesco Favino dentro il sommergibile

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Ladiin blu-ray: il prodotto Eagle regala un video capace di domare le atmosfere cupe del film e un audio avvincente nelle scene chiave, ma c'è anche la brutta sorpresa della totale assenza di extra. Presentato in concorso a Venezia 2023 e protagonista di dibattiti, polemiche e discussioni,approda ora in homevideo grazie a Eagle Pictures. Il film diretto da Edoardo De Angelis con protagonista assolutonelle vesti della reale figura di Salvatore Todaro, vede il popolare attore cimentarsi con il dialetto veneto per interpretare ildelCappellini, schierato nel Mediterraneo durante la Seconda guerra mondiale. Dopo aver colpito un mercantile belga, Todaro decise di compiere un gesto eroico, ...