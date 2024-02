Zirkzee guida la rimonta del Bologna in casa della Lazio | i rossoblù restano in scia dell’Atalanta

Sam Beukema (Deventer, 17 novembre 1998) è un calciatore olandese, difensore del Bologna.

Juve: ritorno al Futuro!: ... almeno per me, non è mai la scelta giusta, sarebbe facile cadere in impropri verso chi guida la ... Koopmeiners e magari Zirkzee del Bologna affidando il progetto ad un allenatore emergente come Thiago ...

Calciomercato: il Psg vuole Lautaro dall'Inter, Juventus su Zaccagni: Il Toro sta facendo molto bene in quest'annata, guida la classifica dei capocannonieri del ... eventualmente, potrebbero essere investiti su elementi come Joshua Zirkzee , valutato 50 milioni dal ...

Pronostico Bologna - Fiorentina quote della 21ª giornata di Serie A: I MARCATORI Se non c'è Zirkzee c'è Orsolini e viceversa. Motta ha nel suo arco due frecce ... 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96. BOLOGNA OVER 1.5 Bisogna tornare indietro fino ...