La Serie A può andare in America

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 18 maggio 2024) Una partita diA in? Tra poco potrebbe essere possibile. La Fifa ha infatti aperto all’ipotesi di concedere il via libera a far disputare gare di campionato in un altro paese, dopo uno scontro legale negli Stati Uniti. Tutto è nato quando nel 2018 la stessa Federcalcio internazionale disse no alla richiesta della Liga spagnola, che voleva organizzare una sfida a Miami tra Barcellona e Girona. Da quel diniego è nata una causa intentata da Relevent sports nei confronti di Fifa e Federcalcio degli Stati Uniti. Tuttavia, nei giorni scorsi la Fifa e Relevent hanno raggiunto un accordo per porre fine alla loro battaglia legale, dando di fatto il via libera alla possibilità di disputare partite di campionato all’estero. La Federcalcio internazionale ha ufficializzato la decisione legata alla creazione di un gruppo di lavoro per arrivare alla ...