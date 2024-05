Blasfemia in campo | squalificato Quattro calciatori puniti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 18 maggio 2024)8 mesi un calciatore perin, come riporta l’agenzia Ansa. Resterà fuori fino al 16 gennaio 2025. Questa la decisione del giudice sportivo per il calciatore della formazione La Cella, società pisana che milita nel campionato dilettanti di calcio di Prima Categoria (girone ‘B’), espulso per contegno blasfemo ed offese verso l’arbitro durante la partita dii play out Montenero-La Cella, conclusa con la vittoria della squadra locale per 3-1 e che è costata al sodalizio pisano la retrocessione in Seconda Categoria. Nella motivazione, è detto tra l’altro, che il calciatore nerazzurro dopo la notifica "assumeva contegno blasfemo, offensivo, irriguardoso verso l’arbitro e si rifiutava di uscire successivamente dalpersistendo nel proprio comportamento con altre offese, frasi oltraggiose ...