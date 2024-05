Nuoto Campionati provinciali Uisp - ad Argenta buone prove degli atleti cussini

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 18 maggio 2024) Si sono svolti presso la piscina comunale didi. Tantissime le medaglie per glidel Cus Ferrara. Partendo dagli Esordienti C, doppio oro per Alice Miglioli nei 100 misti e 50 stile libero e per Margerita Londra nei 25 farfalla e 50 rana; argento invece per Riccardo Caleffi nei 50 dorso. Per gli Esordienti B le medaglie arrivano da Sofia Verdi oro nei 50 dorso e bronzo nei 100 misti, da Sofia El Azery argento nei 50 stile libero, da Giovannini Cecilia oro nei 50 stile libero e da Ivy Temporin bronzo nei 50 dorso. Per gli Esordienti A doppietta per Alice Canella che vince sia i 100 dorso sia i 100 stile libero e Francesco Candiani che vince i 100 dorso e i 200 misti. Oro e argento per Riccardo Addesso rispettivamente nei 100 rana e 100 ...