Serie A femminile Il Milan chiude la stagione - il bilancio di Cernoia | | Volevamo di pi - ripartiamo dalle ultime gare

(Di sabato 18 maggio 2024) Sidomani il campionato del, alle 18 al Vismara/Puma House of Football contro la Sampdoria. Le rossonere sono già certe del primo posto in poule salvezza, conquistato con una seconda parte disenza sconfitte (cinque vittorie e due pareggi), eccezion fatta per l’eliminazione in Coppa contro la Roma campionessa d’Italia. L’ultimo impegno a giugno, con la tournée messicana dal 9 al 16. Prima, però, la sfida di oggi contro le blucerchiate, presentata così dalla centrocampista Valentina: "Ci aspettavamo sicuramente di più da questa, sappiamo di non aver dato tutto quello che merita questa maglia. La crescita di questepartite è sicuramente un buono spunto per la prossima annata. È scattata la voglia di dimostrare di non essere quelle della ...