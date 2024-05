Nuoto artistico Al Trofeo Fin Rari Nantes Romagna d’oro Ok anche i trofei Propaganda

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 18 maggio 2024) Le ragazze deldihanno partecipato con successo al 3ºFin, settore, a Lugo. Ottimi i risultati ottenuti sin dalle prime gare: doppio oro per la classe 2016 Anita Fiorentini (Esordienti C), nel Solo e nel Duo, assieme a Beatrice Palazzi, terze invece, nel Duo Migani-La Rotonda. Inoltre la squadra Esordienti C (2015 e 2016), formata da Palazzi, Zocchi, Cardanà, Migani, Semprini, La Rotonda, Ciliberto e Fiorentini, si è piazzata al quinto posto. Tra le Esordienti B, Viola Domeniconi (2014) è arrivata seconda nel Solo; terzo, invece tra le Esordienti A, è arrivato il Duo con Domeniconi e Verdecchia. Poi nel pomeriggio si sono esibite le atlete più grandi, che hanno conquistato il podio in tutte le categorie in cui ...