Sono in palio i playoff Aquile - derby a Reggio

(Di sabato 18 maggio 2024) Partita fondamentale per lestasera, quando la squadra di coach Pippin sarà in trasferta aEmilia per sfidare i Vipers Modena e cercare di riprendersi la testa del girone A del campionato di IFL 2 che ad ora è in mano ai modenesi. Si giocherà a Scandiano alle 19 allo stadio Torelli, già casa degli HogsEmilia che quest’anno hanno unito le forze ai Vipers Modena per disputare il campionato di IFL 2. Collaborazione che ha giovato alle due squadre insieme al rinnovamento del coaching staff, con i modenesi checresciuti nell’arco della stagione arrivando all’appuntamento di oggi con 5 vittorie ed una sola sconfitta. Gli estensi al momentosecondi e quindi con l’accesso garantito ma con l’obbligo di portare a casa la vittoria ad ogni costo. Passato il giro di boa del ...

