Chi era Christian Rovida - il vigile ucciso da un colpo partito dalla sua pistola mentre la mostra a un’amica

(Di sabato 18 maggio 2024) Si chiamava, in passato aveva lavorato come guardia giurata poi era diventato agente della polizia locale di Mortara: è morto a causa di unsuadi ordinanzala stavando a un'amica.

Un colpo finisce dritto al petto, inutile la corsa in ospedale e gli sforzi dei medici: il giovale agente della polizia locale non ce l'ha fatta - Un colpo finisce dritto al petto, inutile la corsa in ospedale e gli sforzi dei medici: il giovale agente della polizia locale non ce l'ha fatta - Nel pomeriggio di ieri, una tragedia ha scosso la tranquilla località di Gropello Cairoli, in Lomellina, provincia di Pavia.

Christian Rovida, l'agente di polizia locale dà all’amica la pistola d'ordinanza, parte un colpo: ucciso - christian rovida, l'agente di polizia locale dà all’amica la pistola d'ordinanza, parte un colpo: ucciso - Gropello Cairoli, il 22enne era da poco agente di polizia locale. La ragazza sotto choc ...

Christian Rovida, l'agente della locale ucciso da proiettile partito per errore - christian rovida, l'agente della locale ucciso da proiettile partito per errore - christian rovida è l'agente della polizia locale di Mortara (Pavia) morto a soli 22 anni nel pomeriggio di venerdì. Il giovane è morto ucciso da un colpo di pistola partito dalla sua arma, che in quel ...