Tennis - piemonte open Passaro va e si regala i quarti di finale

(Di sabato 18 maggio 2024) Dopo a cavalcata agli Internazionali d’Italia di Roma, continua il grande momento di Francesco. Ilta perugino, archiviato il torneo nella capitale che gli ha riservato soddisfazioni e una scalata in classifica, ora si sta togliendo grandi soddisfazioni nel torneo di Torino, alche conta Musetti testa di serie numero 1 e anche Arnaldi e Sonego.ha battuto al primo turno Galan (numero 90 in classifica) per 2-1 e ieri si è superato con un 2-0 a Ruusuvuori (numero 71). Dopo aver chiuso il primo set sul risultato di 7-5 è stato ancora il tie break are ail passaggio del turno. Ora ilta dello Junior Perugia sarà atteso dal match deidicontro ...