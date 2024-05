Carboni è il tesoretto dell’Inter Ecco le idee di Marotta – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 18 maggio 2024) L’Inter a metà tra due fuochi: da un lato la questione spinosa della società. Dall’altro lato invece, il mercato in entrata che dovrà essere autofinanziato con Valentincome sacrificio, scrive Tuttosport. LAVORO – L’Inter guarda con interesse anche al prossimo mercato estivo. Come raccolto da Tuttosport, le carriere di Valentine Cesare Casadei potrebbero allinearsi. La società nerazzurra – in attesa di capire il futuro societario – potrebbe essere “costretta” a sacrificare l’argentino in prestito al Monza per potersi muovere. A prescindere dai rinnovi da fare che si sboccheranno al termine del trittico Suning-Pimco-Oaktree, l’Inter sa che per potersi muovere in estate dovrà sacrificare chi non rientra immediatamente nel progetto.– All’Inter in questo momento ci sono giocatori cedibili, come Denzel Dumfries ...