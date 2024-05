Europee | Tajani - ' Von der Leyen non può essere considerata divisiva'

(Di sabato 18 maggio 2024) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - Il Ppe ha indicato Ursula von der'Spitzenkandidat'. "Certo, è una proposta perché saranno il Consiglio Ue e il futuro Parlamento europeo a decidere. Von dernon puòsolo perché rappresenta un partito". Lo ha dichiarato in un'intervista al Giornale il ministro degli Esteri, Antonio. "Agli italiani conviene votare Forza Italia visto che è il Ppe a dare le carte in Europa. È un voto utile per contare di più in Europa. All'Italia dovranno aspettare almeno il vicepresidente, se sarà reintrodotto, e un portafoglio di peso come Industria e Mercato interno, Concorrenza o Ambiente", ha aggiunto il titolare della Farnesina.

