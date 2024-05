Bonus animali domestici 2024 - come funziona e come ottenerlo | ecco i requisiti necessari

(Di sabato 18 maggio 2024)richiederlo: i. E' in arrivo undedicato ai proprietari di. La legge di Bilanciointroduce per la prima volta un fondo per cani, gatti e altrid'affezione , rispondendo così alle richieste di proprietari e associazioni di categoria. Tuttavia, il budget è relativamente limitato, con un totale di 750...

Lo scorso 8 aprile abbiamo assistito (anche se noi in Italia solo attraverso uno schermo) ad uno straordinario fenomeno astronomico: l’eclissi totale di Sole. In pochi minuti si è passati dal giorno alla notte. Per la nostra specie un evento del ...

Juri Camisasca, canzoni per salvarsi dai topi nel cervello - Juri Camisasca, canzoni per salvarsi dai topi nel cervello - di La fattoria degli animali di Orwell in Scavando col badile, ai temi inusuali per l’epoca come il travestitismo in John, per concludere con le illuminazioni di Un fiume di luce e Il regno dell’Eden, ...

Canile chiuso per lavori: i cani trovano casa. La storia a lieto fine arriva dal Salento - Canile chiuso per lavori: i cani trovano casa. La storia a lieto fine arriva dal Salento - L’amministrazione comunale di Calimera chiude il canile per la sua messa in sicurezza strutturale e sanitaria. All’intervento sono stati destinati 50mila euro, iscritti in Bilancio.

Il pastore, più che un mestiere un’arte - Il pastore, più che un mestiere un’arte - Quello del pastore è uno dei mestieri più antichi e iconici della storia dell’umanità. Nonostante gli epocali cambiamenti degli ultimi millenni, questa figura è rimasta pressoché immutata nel tempo.