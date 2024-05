Milan - lo sprint di Fonseca | Diavolo al centro dei pensieri dell’allenatore

Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha fatto il punto della situazione sul possibile arrivo di Paulo Fonseca come Allenatore del Milan

Gianluca Di Marzio , esperto di calciomercato, ha fornito gli ultimi aggiornamenti su Paulo Fonseca, candidato per la panchina del Milan

Paulo Fonseca rimane davanti a tutti nella corsa, ancora non giunta al traguardo, per sedere sulla panchina del Milan nella stagione 2024/2025....

Gazzetta - Verso Torino-Milan: Okafor e Jovic dal 1' con Pulisic - Gazzetta - Verso Torino-milan: Okafor e Jovic dal 1' con Pulisic - Stasera contro il Torino, Stefano Pioli, che ieri in conferenza stampa ha annunciato che darà spazio a tutti in queste ultime partite della stagione, farà partire dalla panchina ...

Principi, risultati e moduli da portare al Milan: come gioca il Lilla di Fonseca - Principi, risultati e moduli da portare al milan: come gioca il Lilla di fonseca - Negli ultimi due anni i francesi hanno raccolto una qualificazione in Champions e diversi buoni risultati. Vediamo nel dettaglio la squadra dell'allenatore nel mirino del milan ...

Milan, ecco il dopo Pioli: la decisione dopo l’addio a sorpresa - milan, ecco il dopo Pioli: la decisione dopo l’addio a sorpresa - milan, il punto sulla panchina In lizza per la panchina del Diavolo restano comunque anche Paulo fonseca, al momento la pista più calda e Mark van Bommel. Il portoghese avrà un colloquio importante ...