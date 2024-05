Basket femminile Feba a caccia del pass per le finali Ma c’è da battere Cagliari

(Di sabato 18 maggio 2024) Una partita da non sbagliare perché le ragazze delladevonola Virtusper cercare ilper lenazionali di pallacanestro femminili. Non solo, alle 19 di oggi al palas di Civitanova Alta la formazione locale dovrà superarsi dovendo rimontare il -19 accusato nel match dell’andata disputato in Sardegna. "Mi aspetto – dice la giocatrice Francesca Severini – una partita fisica e tirata. In queste occasioni sarà di fondamentale importanza mantenere la concentrazione e lottare su ogni pallone per recuperare i punti di scarto". Ecco che il match giocato in Sardegna dovrà essere una lezione per lae per le giocatrici che non dovranno commettere gli stessi errori. "A casa loro – ricorda Severini – non abbiamo interpretato la partita al meglio. In quella ...

