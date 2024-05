Il futuro del cinema italiano è sempre più internazionale - anche coproducendo con altri paesi a sostenere il buon cinema di tutti

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 18 maggio 2024) Partiamo da un fatto. Non è vero che quest'anno a Cannes c’è poca Italia… Ok, a concorrere per la Palma d’Oro battendo bandiera tricolore è soltanto Paolo Sorrentino con Parthenope, il suo nuovo film la cui storia trae ispirazione dall’iconica e mitologica sirena venerata a Napoli, mentre sufronti ci sarannoRoberto Minervini (in Un Certain Reguard con il suo primo progetto di sola fiction) e Valeria Golino, che presenterà al festival la sua serie tv L’arte della gioia tratta dal capolavoro di Goliarda Sapienza. Ildel Belpaese, però, è molto presente in ambito industry, con delle co-produzioni originali realizzate tra l’Italia e l’Estero. Questi lavori di collaborazione si sono moltiplicati a partire dal 2020 e hanno regalato al settore audiovisivo un respirodi ...