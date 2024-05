(Di sabato 18 maggio 2024) C’è una ricetta sempre valida quando siestate. Quella di aggiungere: un consiglia che vale sempre. Come l’ingrediente immancabile delle chiome più belle della bella stagione. Una dritta di stile che poi non è altro che la più naturale evoluzione dei, soprattutto di quelli più spessi e mossi, quando le temperature si alzano e si alza anche la percentuale di umidità. Per fortuna, gli stilisti e le sfilate ci vengono incontro: proponendo in passerella acconciature ead altoestate: ilè l’ingrediente giusto Quando ...

L’ Estate 2024 è alle porte, e gli uomini di tutto il mondo stanno cercando nuovi modi per rinfrescare il proprio look. Dai Tagli corti e puliti ai Capelli lunghi e mossi, ecco una panoramica delle Tendenze più in voga per i Tagli di Capelli ...

Il taglio capelli da rockstar anni 80 rende al meglio sulla chioma naturalmente curly. Ecco come portare il Mullet riccio , più i consigli per la detersione, lo styling e l'asciugatura

Tendenze capelli 2024: i tagli dell’estate aggiungono volume - tendenze capelli 2024: i tagli dell’estate aggiungono volume - tendenze capelli 2024: i tagli dell'estate sono dotati di tanto volume. Un consiglio di stile che arriva dalle sfilate. Ecco come farlo ...

Detox capelli: come regalarsi una “testa” più leggera a primavera - Detox capelli: come regalarsi una “testa” più leggera a primavera - Purificare. Ossigenare. Idratare. Così le chiome tornano a respirare e risplendere. A casa con prodotti specifici di ultima generazione. In salone con protocolli ad hoc ...

Ballerine a punta, ovvero le flat shoes ideali per essere eleganti senza sforzo - Ballerine a punta, ovvero le flat shoes ideali per essere eleganti senza sforzo - Dal modello classico in poi. Le scarpe più chic della stagione ci hanno conquistati, sia nella loro versione minimal che nelle varianti più glamour. Qui, 24 modelli da comprare con un ...