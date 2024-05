Il Bsc Grosseto nella tana della capolista Contro il Parma in pedana Sireus e Del Toro

Gea Grosseto a caccia dell’impresa contro Montecatini per rimanere in serie C. Doppietta per le U14 - Gea grosseto a caccia dell’impresa contro Montecatini per rimanere in serie C. Doppietta per le U14 - La Gea Basketball grosseto va a caccia di un’impresa per arrivare alla salvezza in serie C. Le ragazze di Luca Faragli, nell’ultima fatica della loro stagione si confrontano, sabato alle 18, al palazz ...

Serie A1. Il Bsc nella tana della capolista Parma - Serie A1. Il Bsc nella tana della capolista Parma - Trasferta quasi proibitiva per il Bsc grosseto che da stasera (alle 20) inizia il trittico di gare contro la capolista Parma al "Cavalli". I padroni di casa dovranno rinunciare nelle prime due partite ...