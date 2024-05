L' Europa impari dagli Stati Uniti a tagliare le tasse

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 18 maggio 2024) La realtà continua a bussare alle porte dell', ma Bruxelles - con cieca ostinazione - non risponde e non apre. Viviamo in un Continente appesantito da un welfare costoso e collassante, segnato da una demografia non florida, intrappolato nella stagnazione economica o comunque in una situazione di crescita stentata. Per sovrammercato, dopo il catastrofico triennio Covid, stiamo per entrare nel terzo anno di economia di guerra, con tutto ciò che questo comporta: sfiducia e paura di cittadini e consumatori, incertezza per le imprese, ridotta propensione agli investimenti privati, e necessità di maggiori investimenti pubblici nella difesa.Un quadro del genere richiederebbe, come risposta politica, una intelligente propensione alla flessibilità, e uno sforzo generale per creare un ambiente economico entrepreneur-friendly, a tassazione e regolamentazione più ridotte, per ...