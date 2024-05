Serve un patentino per i proprietari dei pitbull?

Cani speciali e come adottarli: per la loro razza serve il patentino, la decisione è del Governo - Cani speciali e come adottarli: per la loro razza serve il patentino, la decisione è del Governo - Alcuni tragici eventi tristemente noti sono tornati a far discutere l'opinione pubblica in queste settimane, ma questa volta sembra che anche al governo la questione sia stata presa particolarmente su ...

Infortuni, Sbarra: "Serve avviso comune per 4 ore formazione al mese su sicurezza in tutte aziende" - Infortuni, Sbarra: "serve avviso comune per 4 ore formazione al mese su sicurezza in tutte aziende" - L'intervento del segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, dal palco del Festival del lavoro a Firenze ...

Patentino per cani, Roma come Milano: «Per adottare alcuni di loro servirà la certificazione». La lista dei "cani speciali" - patentino per cani, Roma come Milano: «Per adottare alcuni di loro servirà la certificazione». La lista dei "cani speciali" - Roma come Milano, per avere un certo di tipo di cani potrebbe servire il patentino. Il Comune di Roma ha aperto alla possibilità di un patentino per i cani speciali, ovvero quelle razze ...