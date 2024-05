News Napoli - spogliatoio in difficoltà | il quotidiano ha svelato un retroscena

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 18 maggio 2024) Ancora problemi nellodel: situazione irreparabile, arriva la rivelazione del. Non accennano a placarsi le polemiche all’Artemio Franchi dopo il match tra Fiorentina e: l’azione che porta alla punizione trasformata illustremente da Cristiano Biraghi è stata viziata da un errore arbitrale. Il match si è concluso con il risultato di 2-2. Ad aprire le marcature è stato Amir Rrahmani che ha schiacciato di testa un ottimo corner di Politano: una rete che ha dato fiducia ai partenopei che sembravano in controllo. A rovinare i piani di mister Calzona, però, sono state le marcature di Biraghi, su una punizione nata da un fallo di mano ingenuo di Lobotka che ha fermato un’azione in cui il direttore di gara non ha fischiato una punizione netto su Kvara, e di Nzola che con il destro ha beffato ...