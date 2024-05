Ryuichi Sakamoto | Opus - la recensione | un omaggio da video-arte al Maestro

(Di sabato 18 maggio 2024) Il film-concerto dell'ultima esibizione delRy?ichiapre il Piano City Milano e arriva in Italia per celebrare il musicista e compositore giapponese, scomparso a marzo del 2023.è stato un gigante della musica. Nel 1988 vinse l'Oscar per la miglior colonna sonora per le musiche de L'ultimo imperatore di Bernardo Bertolucci; dieci anni prima, con la sua band Yellow Magic Orchestra iniziò la transizione della musica elettronica verso il synth pop; alla fine degli Ottanta e all'inizio degli anni Novanta indicò la più lucida delle strade per la musica nelgioco, mostrando come, dopo le sperimentazioni di Tomohiro Nishikado, fosse necessario anelare una commistione più totalizzante del suono con ciò che vedevamo a schermo. È stato un sperimentatore, un innovatore, che ...

ROMA – In attesa della presentazione del suo intero programma (prevista per il 16 aprile, alle ore 11 presso l'Academia Belgica di Roma) la trentanovesima edizione del Romaeuropa Festival (dal 4 settembre al 17 novembre) anticipa il primo ...

