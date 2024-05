Futsal La Pro Patria cerca il ’double’ C’è il Ponte Rodoni - Coppa in palio

(Di sabato 18 maggio 2024) Ultimo appuntamento stagionale per il, che oggi alle 16,30 al PalaCorticella di Bologna assegna ladi C2: in campo la ProSan Felice e i ferraresi del, già battuti in campionato due volte (9-2 e 7-4) dalla squadra di coach Lorenzo Greco. I sanfelicianino la ’ciliegina’ su una stagione da record che li ha visti vincere a mani basse il campionato tornando in C1 e poi perdere solo ai rigori la finale diVelez col Saturno Guastalla, con un ruolino di marcia che fin qui nelle 29 gare ufficiali disputate racconta di 25 vittorie, 2 pareggi e 2 soli ko, con 182 reti segnate e appena 39 incassate. Proprio lo 0-0 nella finale di Velez col Guastalla (poi persa ai rigori) aveva interrotto un mese fa una striscia record di 108 gare di ...

