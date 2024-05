VOLLEY SERIE B1 Fgl-Zuma - inizia la scalata per l’A2

(Di sabato 18 maggio 2024) Scatta l’operazione play-off per la Fgl-Castelfranco. La seria A2 è ad un passo, anzi a due: ci sono le ultime due partite che dividono le castelfranchesi dalla realizzazione dello storico obiettivo, coronamento di una stagione senza eguali. Le avversarie da battere sono Angelini Cesena e Energy Catania. La prima sfida è in programma oggi con la trasferta a Cesena alle ore 18. Poi turno di riposo per il team di Bracci (si affrontano le altre due rivali) e domenica 2 giugno gran finale al PalaBagali contro il team siciliano. Si tratta di un girone a 3 con partite secche e questo terzetto decreterà una sola promozione in A2. La società biancoblu ha sempre ribadito la sua volontà di portare la squadra nella seconda massimanazionale e adesso il sogno è davvero vicino. Capitan Zuccarelli e compagne hanno realizzato qualcosa di straordinario fino ...

