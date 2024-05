Tumore al seno - il consigliere regionale Pellegrino a Palomonte | La prevenzione salva il 90% delle pazienti

Pistoia , 22 aprile 2024 – La campagna nazionale di prevenzione dei tumori al seno fa tappa a Pistoia . Il 23 aprile la Clinica mobile di Salute in Comune sarà a disposizione delle donne domiciliate o residenti a Pistoia . Si troverà in piazza Duomo ...

In media, provoca la morte di 5 uomini e 6 donne ogni 100 mila. Senza una diagnosi precoce e una corretta prevenzione il tumore della pelle può diventare un killer pericoloso. Ecco i dieci punti chiave per proteggersi, a partire da quando si è ...

"Benvenute e benvenuti al Quirinale. E' un gran piacere accogliere tutti voi al Quirinale", "Komen Italia è una realtà che opera per contrastare un pericolo oncologico particolarmente insidioso " e purtroppo in aumento, un'insidia". Lo ha detto il ...

Al via a Bari la 18° edizione della Race for the Cure - Al via a Bari la 18° edizione della Race for the Cure - Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se acc ...

Giornata sulla prevenzione solare: "Così ci si protegge dal melanoma" - Giornata sulla prevenzione solare: "Così ci si protegge dal melanoma" - Oggi Ravenna diventa capitale della prevenzione solare grazie a una serie di iniziative ... perché determina un minor rischio di sviluppare un tumore cutaneo più avanti. E, se si imparano le buone ...

Lotta ai tumori della pelle, al via la campagna ’Controlla i tuoi nei’ - Lotta ai tumori della pelle, al via la campagna ’Controlla i tuoi nei’ - L’appuntamento è per oggi e domani, dalle 9 alle 13, a palazzo San Michele, dove saranno allestiti veri e propri ambulatori ...