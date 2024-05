Atalanta U 23 - tutto in una notte A Catania serve una vera impresa

(Di sabato 18 maggio 2024) ZANICA (Bergamo) Partita da dentro o fuori stasera per l’under23 impegnata a(fischio d’inizio alle 20,30), nella gara di ritorno degli ottavi di finale dei playoff nazionali di serie C. Dea sconfitta martedì all’andata al Comunale di Caravaggio per 0-1, trafitta nel finale da un’incornata di Bouah che consente agli etnei di giocare con il vantaggio di avere due risultati su tre a disposizione. Stadio Massiminoesaurito, atteso un pubblico caldissimo da oltre ventimila spettatori rossoazzurri a sostenere la squadra di Zeoli. L’, che non sarà seguita da tifosi bergamaschi essendo vietata la vendiate dei biglietti ai residenti in Lombardia, dovrà fare la partita dovendo rimontare. Mister Modesto non avrà a disposizione i gioielli Bonfanti e Mendicino (nella foto) , aggregati a ...

