Campi Flegrei - residenti svegliati dal terremoto | scossa alle 6 30

(Adnkronos) – ancora Terremoto ai Campi Flegrei , oggi 18 maggio. Dalle 6.06, come segnalato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è in corso uno sciame sismico nell’area, con l'evento maggiore di magnitudo 3.7 registrato alle 6.30. Lo ...

