Vis - i numeri lasciano speranze di salvezza Recanati ha il mal di trasferta | due soli punti

(Di sabato 18 maggio 2024) La stagione, la categoria, il progetto. Tre cose da salvare in una partita sola. "La partita della vita", e mai come stavolta la definizione c’azzecca. In Vis Pesaro-Recanatese di domani al Benelli (ore 18), ritorno dello spareggio playout, i conti sono presto fatti. Per assicurarsi il settimo campionato di fila in Serie C, i biancorossi avranno dalla loro un solo risultato (la vittoria) e lo stadio pieno. La spinta di tutta la città. E Stellone avrà il pieno organico, con il recupero completo di Tonucci e il rientro dalla squalifica di Nicastro. "Resettare tutto" aveva ordinato il tecnico dopo la sconfitta dell’andata. Già, perché al Tubaldi è sembrato di rivedere la Vis di Banchieri che vi aveva perso con identico risultato e simile atteggiamento: un grave errore costato il gol, scarsa capacità di reazione, pochi pericoli portati. Laddove le occasioni più ghiotte sono state un ...