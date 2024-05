Ciao Franco - se oggi sono un giornalista è anche grazie a te

"Non si guarisce". Il mesotelioma causato dall’esposizione all’amianto "può avere un’incubazione lunghissima, fino a 30 anni, e quando si manifesta è troppo tardi". Obiettivo e credibile anche su se stesso. A 68 anni, 20 giorni dopo aver ...

(Agenzia Vista) Roma, 17 maggio 2024 "Con la morte di Franco Di Mare perdiamo un grande giornalista ed è una perdita per tutti" detto la segretaria del Pd Elly Schlein, a margine dell'evento "Per un'Europa umana, concreta sostenibile", tenutosi in ...