Ucraina - Belgorod ancora nel mirino di Kiev | esplosione dopo allarme per raid

Guerra Russia-Ucraina, Putin: “Non vogliamo Kharkiv, ma una zona cuscinetto”. Scontro tra Washington e Kiev sull'uso dei missili in Russia - Guerra Russia-Ucraina, Putin: “Non vogliamo Kharkiv, ma una zona cuscinetto”. Scontro tra Washington e Kiev sull'uso dei missili in Russia - C'è stata un'esplosione a belgorod, città russa al confine con l'Ucraina, a seguito di un allarme per un attacco missilistico. Lo ha riferito l'agenzia di stampa Tass, mentre il governatore della ...

Lavrov minaccia l'Occidente dalla Russia e si prepara alla guerra: "Se vuole combattere siamo pronti" - Lavrov minaccia l'Occidente dalla Russia e si prepara alla guerra: "Se vuole combattere siamo pronti" - La Russia sfida l’Occidente. Se Stati Uniti ed Europa vogliono risolvere il conflitto in Ucraina sul campo di battaglia, “saranno sul campo di battaglia”. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, S ...