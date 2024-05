Brescia - ora conta solo vincere Maran | Il Catanzaro? Si può fare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 18 maggio 2024) Rolandoaffronta senza giri di parole la questione al centro dell’attenzione in questi giorni in casa del, le condizioni fisiche di Moncini: "Olzer e Adorni si sono allenati con continuità, Moncini ha ripreso con il gruppogiovedì. Vedremo nelle prossime ore. In ogni caso, che giochi o meno Moncini, imposteremo la partita in base alle nostre caratteristiche. In questa settimana i ragazzi hanno lavorato in modo incredibile e per questo le sensazioni sono ancora più positive". Il problema è che questa sera al Ceravolo (fischio d’inizio alle 20.30), le Rondinelle saranno obbligate aper superare il turno preliminare dei play off. Misteraccetta la sfida in salita e sottolinea l’obiettivo della sua squadra: "Siamo gli ultimi nella graduatoria dei play off - ammette ...