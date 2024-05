Il sottosuolo d’acciaio e cemento che ipnotizza

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 18 maggio 2024) La prima fila di sedili del primo vagone della linea 5 ha i suoi affezionati. Il metrò 5 non ha il macchinista, e se riesci a sederti lì davanti ti pare proprio di essere tu, a guidare. Ne vanno matti i bambini piccoli. Accanto a me un adolescente filippino con lo smartphone riprende la corsa dentro al tunnel buio. Sulla destra, un milanese d’antan, Burberry e valigetta da medico: fissa lo srotolarsi dei binari lucenti nella fredda aura delle lampade della galleria. Anch’io, affascinata dal ventre di Milano. Sopra oggi c’è il sole, i bus turistici rossi a due piani affollati. Qui sotto, in questa luce algida, i binari paralleli della linea 5 filano via veloci. A tratti si incrocia un treno con l’insegna accesa, che in questo buio un po’ rassicura; ma scorrono via come vento i vagoni, i volti dei viaggiatori indistinguibili. In verità, nel riflesso sul vetro nero del treno, anche noi ...