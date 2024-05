Calcio Prima categoria Credici Casolese! Batti il Donoratico e sarà Promozione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 18 maggio 2024) Grande domenica sportiva per Casole d’Elsa, che insegue un sogno di grande prestigio: approdare in! Fatto fuori il Fonteblanda nella semifinale play-off, i biancorossi domani sono chiamati a superare l’ostacolosul neutro di Larderello per aggiudicarsi i play-off del girone E di. Per ottenere il grande salto, tuttavia, i valdelsani dovrebbero successivamente vincere un’altra sfida. Il percorso non è agevole, ma questaha tutte le carte in regola per potercela fare! Nel girone F si giocano invece le semifinali play-off: si viaggia con una settimana di ritardo in quanto domenica scorsa c’è stato lo sfortunato spareggio tra il San Quirico ed il Viciomaggio, vinto dagli aretini soltanto ai rigori. Domani il San Quirico se la vedrà in casa con l’Acquaviva ...