Volley minore Kerakoll e Villa si giocano la A3 Nel femminile ’esordio’ Zerosystem

(Di sabato 18 maggio 2024) Inizia nel weekend l’ultima parte della stagione della pallavolomodenese, che coinvolge i campionati Nazionali di B maschile, B1 e B2, e la serie D maschile Regionale: in tutti questi tornei, tranne la B1, le squadre modenesi sono attese protagoniste, anche se con pronostici non sempre favorevoli. Sono due le modenesi al via dei playoff di B maschile, per la promozione in A3, lanel turno riservato alle vincenti dei giorni, e la Nationald’Oro in quello per le seconde classificate: saranno proprio i rossoneri di Barozzi ad esordire in un girone che comprende anche il pericoloso La Nef Osimo sul cui campo si gioca alle 18, e il Toscana Garden Arno Castelfranco di sotto, finalista di Coppa Italia dopo aver fatto fuori nei quarti la. Riposa la ...