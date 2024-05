Una volta uscito dalla prigione americana, l'attesa si è rivelata più breve del previsto. Chico Forti , il 65enne trentino detenuto per 24 anni in un penitenziario della Florida, è partito per l' Italia . È atteso già per questa mattina all'aeroporto ...

Chico Forti , il 65enne trentino rilasciato nei giorni scorsi da un carcere della Florida dopo una lunga detenzione, arriverà oggi in Italia . È quanto si apprende da fonti informate. "Per me ora comincia la rinascita": queste le parole riferite da ...

Chico Forti, l'annuncio: "Oggi arriva in Italia" - chico forti, l'annuncio: "Oggi arriva in Italia" - ROMA. chico forti, il 65enne trentino rilasciato nei giorni scorsi da un carcere della Florida dopo una lunga detenzione, arriverà oggi in Italia. È quanto si apprende da fonti informate. Lo annuncia ...

Chico forti rientra oggi in Italia - chico forti rientra oggi in Italia - chico forti, il 65enne trentino rilasciato nei giorni scorsi da un carcere della Florida dopo una lunga detenzione, arriverà oggi in Italia. È quanto si ...

Chico Forti rientra oggi in Italia: «La mia rinascita». Era in carcere in Florida da 24 anni per omicidio - chico forti rientra oggi in Italia: «La mia rinascita». Era in carcere in Florida da 24 anni per omicidio - «Per me ora comincia la rinascita»: queste le parole riferite da forti poco prima del suo trasferimento, dal carcere a Miami all'Agenzia statunitense per l'immigrazione, a persone a lui vicine. chico ...