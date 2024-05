Il tecnico bianconero dovrebbe confermare la formazione che ha vinto a Lecce Cannavaro | Perdere? Non mi sfiora l’idea

(Di sabato 18 maggio 2024) Alla finepotrebbe non cambiare nulla, rispetto all’undici iniziale proposto nella trasferta di, anche se il "Tucu" Pereyra scalpita per ritrovare il ruolo da titolare, dopo due panchine di fila. L’ argentino ha infatti incrementato la propria condizione fisica, ma alla fine Ehizibueaver recuperato dai guai fisici accusati contro i salentini (solo crampi), equindi essere confermato sulla corsia di destra.dovrà invece rinunciare ancora a Lovric in mezzo al campo e a Thauvin in attacco. Ragion per cui davanti non ciro essere dubbi sull’utilizzo della coppia Lucca-Success, anche se quest’ultimo potrebbe essere insidiato da un Davis in crescita. Stesso discorso a centrocampo dove davanti alla difesa agirà sempre Walace con al suo ...

Lorenzo Lucca , attaccante dell’Udinese, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria per 2-0 sul campo del Lecce: “Era fondamentale ottenere questa vittoria, ma non dobbiamo fermarci qui. Testa allo scontro diretto di domenica contro ...

I VOTI dell’ Udinese dopo l’importante vittoria ottenuta contro il Lecce in chiave salvezza: il lavoro di CANNAVARO comincia a vede rsi La differenza di motivazioni, come notificato da Luca Gotti e Fabio CANNAVARO a fine gara, ha determinato il ...

Cannavaro indica la strada all'Udinese: «La gara con l'Empoli è come una semifinale» Aver vinto a lecce non deve farci pensare di essere salvi ... «Ce li creeranno sicuramente – replica cannavaro –, dovremo essere bravi a limitare le loro giocate, a pensare prima e agire velocemente.

Udinese, verso la conferma degli undici che hanno vinto a Lecce Per arrivare all'ambito risultato, in settimana l'Udinese si è preparata con il pieno di punti, fiducia e morale fatto a lecce, ma anche col focus centrato sulle migliorie al gioco situazionale sul ...

Calcio: Cannavaro, con Empoli in mente solo la vittoria "Chi fa sport sa che deve vincere, non mi sfiora l'idea che i miei giocatori possano andare in campo e perdere. Non penso a cosa verrà dopo, dobbiamo concentrarci sull'Empoli e pensare a fare bene le ...