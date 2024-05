Sport in tv oggi sabato 18 maggio | programma e orari di tutti gli eventi

(Di sabato 18 maggio 2024) Tutto pronto per undiimperdibile e da seguire in tv., 18, Iga Swiatek e Aryna Sabalenka si sfideranno in occasione della finale femminile degli Internazionali d’Italia al Foro Italico. Ma c’è grande attesa anche per vedere la semifinale di doppio che vedrà protagonisti Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Senza dimenticare i motori, con il week end di Imola che entra nel vivo. Alle 19:00 inoltre occhi puntati sulla Nations League di volley femminile con l’Italia pronta a sfidare la Turchia. Nel menu anche il calcio: Lecce-Atalanta e Torino-Milan piatti forti delFace.

