Panchina Milan - Ibra ha scelto il suo preferito | la situazione

Sergio Conceicao , tecnico del Porto, è tra gli obiettivi del Milan per la Panchina rossonera. Ma la concorrenza spaventa il Diavolo

La dirigenza del Milan continua a lavorare per trovare un nuovo tecnico in vista della prossima stagione che sostituirà mister Stefano Pioli. In casa Milan, ormai da settimane, si pensa solo alla prossima stagione. Sul campo è stato già ottenuto il ...