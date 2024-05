Traffico Roma del 18-05-2024 ore 08 | 30

(Di sabato 18 maggio 2024) Luce VerdeBuongiorno e Bentrovati dalla redazione un incidente rallenta la circolazione in Viale Palmiro Togliatti all’altezza di via dei sesami possibili disagi alin piazza delle Cinque Giornate per un incidente all’altezza del Lungotevere delle Armi a Primavalle chiusa via anello Mortara per un evento commerciale organizzato per tutta la giornata odierna possibili disagi alin via Cristoforo Colombo nei pressi della sede del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica per una manifestazione prevista a partire dalle ore 10 e disagi al trasporto ferroviario sulla linea fl5Grosseto e treni viaggiano con circa 20 minuti di ritardo per un guasto alla linea alla stazione di Tarquinia ancora disagi al trasporto ferroviario per lavori alla stazione Tuscolana alla circolazione dei tre ...

Luce Verde Roma Buongiorno e Bentrovati dalla redazione sul Raccordo Anulare si viaggia su carreggiata ridotta per un incidente all’altezza dello svincolo per La 24 Roma -teramo in carreggiata esterna possibili disagi al Traffico in piazza delle ...

Rimini. Strade chiuse e code: traffico in tilt per la corsa «Poteva andare peggio» - Rimini. Strade chiuse e code: traffico in tilt per la corsa «Poteva andare peggio» - lungo le strade parallele e quelle che dall’Adriatica portano verso la zona mare e il centro il traffico è andato in tilt. Forti i disagi nelle vie Flaminia, della Fiera e Circonvallazione meridionale ...

Cortei, manifestazioni, eventi a Roma: come cambia la viabilità, bus deviati - Cortei, manifestazioni, eventi a roma: come cambia la viabilità, bus deviati - Diversi gli appuntamenti in programma per questo fine settimana a roma città con ripercussioni sul trasporto pubblico locale e mobilità privata. Oggi a partire dalle 15 manifestazione corteo in Centr ...

