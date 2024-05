Lucio Brando ufficiale al Seravezza | Arrivo con tanta carica e stimoli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 18 maggio 2024)da ieri sera è ufficialmente il nuovo allenatore delPozzi in Serie D. Il 52enne tecnico piemontese di Biella è stato scelto dal presidente Lorenzo Vannucci per il dopo Christian Amoroso., che aveva già lavorato col ds Leonardo Calistri a Prato, è un ex anche di Dolomiti Bellunesi, Pianese, Legnano, Mantova e Fiorenzuola ed è stato pure in C come vice di ’Beppe’ Scienza alla Feralpi Salò. Nella corsa alla panchina verdazzurra l’ha spuntata su altri candidati come l’emergente Nico Lelli in primis e poi Cristiano Masitto, Massimo Maccarone (che però non vuole andare in D ma aspetta la C o qualcosa all’estero), Vitaliano Bonuccelli e Andrea Danesi.non ha un modulo fisso e apotrebbe fare un 3-4-2-1 o 3-4-1-2. Gli piace giocare “uomo contro ...