Pallavolo under 15 L’Academy Lube regina delle Marche

(Di sabato 18 maggio 2024)Volleyha fatto cappotto, en plein. Anche i talenti dell’15 hanno chiuso in bellezza la trafila territoriale e così sono diventati campioni regionali emulando l’19 (attualmente impegnata nelle finali nazionali di San Giustino) e l’17. La formazione ha conquistato la corona. Massimo scarto ad Ascoli sia in semifinale contro Grottazzolina e che in finale contro Fano. I Lubini ora prenderanno parte alle fase nazionale di categoria in programma a Schio dal 28 maggio al 2 giugno. Nel girone troveranno la prima classificata del gruppo di qualificazione A, la Roomye Sant’Anna. L’15: Federico Borioni, Alessandro Borracci, Tommaso Bucciarelli, Mattia Ficcadenti, Filippo Laraia, Riccardo ...

